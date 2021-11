O vírus Zika é um vírus transmitido sobretudo por mosquitos da espécie Aedes, inicialmente identificado no Uganda, em 1947. Posteriormente, foi detetado em seres humanos, em 1952, no Uganda e na Tanzânia.

Já se registaram surtos da doença por vírus Zika nas Américas, África, Ásia e Pacífico. Está ainda a ser investigada a associação entre a infeção por vírus Zika e a microcefalia diagnosticada em fetos e recém-nascidos, bem como a associação desta infeção com a síndrome de Guillain-Barré. A principal medida de prevenção é a proteção contra a picada do mosquito. Existem também diversos casos documentados da transmissão deste vírus por via sexual. Na maioria dos casos, a infeção por Zika provoca sintomas ligeiros, como febre, dores no corpo, indisposição e vómitos. No entanto, em alguns casos o vírus pode matar.