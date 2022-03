Zelenski: "A vida vencerá a morte"

- Pelo menos 21 pessoas morreram durante bombardeamentos na cidade de Kharkiv, paraquedistas russos aterraram na cidade

- Rússia diz que controla a cidade de Kherson, no sul do país

- Presidente ucraniano pede fim dos bombardeamentos e continuação das negociações de paz

- EUA anunciam fecho do espaço aéreo a aviões russos

Última atualização às 08:40 (UTC - Tempo Universal Coordenado)

O Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pede um cessar-fogo para se poder avançar com as negociações de paz.

"Não se pode sentar [para conversações] quando os aviões estão a sobrevoar e o bombardeamento continua", afirmou Zelenski. "Somos a favor do diálogo, sim, mas, no mínimo, os bombardeamentos têm de parar."

Paraquedistas russos aterraram esta quarta-feira (02.03) em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, no leste do país.

"Estão a decorrer combates", anunciou o Exército ucraniano na rede social Telegram, "atacaram um hospital". Os bombardeamentos na cidade fizeram, pelo menos, 21 mortos e dezenas de feridos.

Incêndio na cidade de Kharkiv após bombardeamento russo

Rússia diz controlar a cidade de Kherson

Durante a noite, um ataque com míssil cruzeiro na cidade de Zhytomyr, 120 quilómetros a oeste da capital, atingiu um bloco residencial e provocou quatro vítimas mortais civis, incluindo uma criança.

As tropas russas anunciaram, entretanto, ter tomado a cidade de Kherson, no sul do país. Mariupol, no sudeste, terá sido bloqueada e está sob forte ataque, de acordo com as últimas informações divulgadas pela imprensa.

"Estamos a lutar, não desistimos de defender a nossa pátria", afirmou Vadim Boichenko, presidente da Câmara de Mariupol, em direto na televisão ucraniana.

Numa mensagem de vídeo, o Presidente Volodimir Zelenski disse que a Rússia está a tentar "apagar" os ucranianos, o seu país e a sua história. Referiu, por outro lado, que quase 6.000 tropas russas foram mortas nos primeiros seis dias de guerra.

Ucrânia, Estado-membro da UE?

O Presidente ucraniano pediu ainda apoio internacional à sua candidatura à União Europeia, frisando que "não há tempo" para adotar uma postura de neutralidade.

Na terça-feira, Zelenski recebeu uma forte ovação dos eurodeputados durante uma sessão plenária extraordinária do Parlamento Europeu dedicada aos confrontos na Ucrânia.

"Hoje, a União Europeia e a Ucrânia estão mais próximas do que nunca", frisou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. "Se [o Presidente russo, Vladimir] Putin procurava dividir a UE, enfraquecer a NATO e quebrar a comunidade internacional, conseguiu exatamente o oposto".

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante ovação de pé ao chefe de Estado ucraniano

O Parlamento Europeu aprovou uma resolução pedindo às instituições da União Europeia esforços para reconhecer a Ucrânia como candidata à adesão ao bloco comunitário e para sancionar mais severamente a Rússia.

Volodimir Zelenski deixou um apelo: "Sem vocês, a Ucrânia fica sozinha. Já provámos a nossa força. Provámos que, no mínimo, somos exatamente iguais a vocês. Provem que estão connosco, provem que não nos vão deixar sozinhos. Provem que são verdadeiramente europeus, e a vida vencerá a morte, a luz vencerá a escuridão."

Também na terça-feira, no primeiro discurso de Joe Biden sobre o Estado da União, o Presidente norte-americano reafirmou que o país não enviará tropas para a Ucrânia, mas prometeu defender "cada milímetro" de território da NATO.

Biden anunciou ainda que os EUA vão fechar o espaço aéreo a aviões de companhias russas em resposta à invasão da Ucrânia.

"Vamos juntar-nos aos nossos aliados", disse Biden, "isolando ainda mais a Rússia e colocando pressão adicional na economia".