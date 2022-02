Internacional

Zanzibar: Ensinar mulheres a criar o próprio emprego

Khadija Abdallah e Layla Said sabem como transformar lixo em algo belo. As ativistas de Zanzibar usam tudo o que encontram na praia para criar objetos de decoração. O seu objetivo: ensinar mulheres e raparigas a aproveitar as oportunidades que a vida lhes oferece para criar o autoemprego.