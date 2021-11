A Zambézia é uma província situada na região centro de Moçambique. A sua capital é a cidade de Quelimane, a 1.600 km a norte de Maputo.

A Zambézia está dividida em 22 distritos, e possui, desde 2013, seis municípios: Alto Molócuè, Gurúè, Maganja da Costa, Milange, Mocuba e Quelimane. É uma das regiões mais populosas de Moçambique. No topo leste da zona central de Moçambique, a Zambézia está limitada a norte pelas províncias de Nampula e Niassa, a leste pelo Canal de Moçambique, no Oceano Índico, e a sul pela província de Sofala. A oeste, para além a província de Tete, a Zambézia faz fronteira também com parte do Malawi.