Zâmbia expulsa líder da oposição zimbabueana Tendai Biti

"Eles ignoraram a decisão da justiça que permitia a Tendai Biti a pedir asilo político. Neste momento ele está prestes a ser entregue à polícia de Harare", disse à agência AFP o advogado de Biti.

O antigo ministro das Finanças, que atualmente é uma das mais destacadas figuras da oposição do Zimbabué, entrou na Zâmbia na quarta-feira (08.08) decidido a pedir asilo político às autoridades de Lusaca.

Tendai Biti pertence ao MDC, que pretendia contestar judicialmente os resultados das eleições presidenciais de 31 de julho, a primeira votação depois do afastamento de Robert Mugabe, em 2017.

Emmerson Mnangagwa venceu as eleições, com 50,8% dos votos, de acordo com a comissão eleitoral, derrotando o líder do MDC, Nelson Chamisa, que obteve 44,3% dos votos, segundo os resultados oficiais.

"Incitamento à violência"

De acordo com o The Chronicle, jornal pró-governamental do Zimbabué, Tendai Bii é procurado pela justiça de Harare por "incitar à violência" e por ter declarado a vitória de Chamisa contrariando os resultados oficiais.

As autoridades da Zâmbia já tinham anteriormente recusado o pedido de asilo, mas o advogado voltou a apelar às autoridades de Lusaca para que Biti pudesse permanecer no país.

De acordo com o advogado do ex-ministro das Finanças do Zimbabué, o Supremo Tribunal da Zâmbia tinha determinado para esta quinta-feira (09.08) uma audição com Tendai Biti.

As manifestações no Zimbabué no passado dia 1 de agosto contra os resultados eleitorais, reprimidas pela polícia, fizeram pelo menos seis mortos e dezenas de feridos.