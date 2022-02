NOTÍCIAS

Yano Dance: A escola de dança gratuita de Luanda

Na escola de dança do jovem Feliciano da Cruz, não custa nada aprender a dançar: o objetivo é promover a cultura angolana de forma gratuita. As aulas vão do Semba ao Afro House, passando pela Kizomba – e, pelo caminho, muitos alunos mudam de rumo.