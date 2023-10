Xi Jinping destaca "êxitos" da cooperação com Moçambique

O Presidente chinês, Xi Jinping, destacou hoje os "êxitos frutíferos" da cooperação entre China e Moçambique, no âmbito da Iniciativa Faixa e Rota, e expressou interesse em reforçar a coordenação estratégica com Maputo.

Durante um encontro em Pequim com o primeiro-ministro moçambicano, Adriano Maleiane, na sequência do 3.º Fórum da Iniciativa Faixa e Rota, Presidente chinês Xi Jinping frisou a disposição da China para intensificar a comunicação com Moçambique em plataformas multilaterais como a ONU e impulsionar a implementação da Iniciativa para o Desenvolvimento Global, a Iniciativa para a Segurança Global, e a Iniciativa para a Civilização Global, de acordo com um comunicado enviado à agência Lusa pelo ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

Promovidas por Pequim nos últimos anos, aquelas três iniciativas traduzem o esforço da China para se aproximar do centro da governação das questões internacionais, através da construção de uma arquitetura diplomática e de sgurança que substituía o sistema de tratados, alianças e instituições multilaterais liderado pelos Estados Unidos.

"A China apoia Moçambique a defender a sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento e trilhar um caminho de desenvolvimento correspondente à sua realidade nacional", disse Xi.

Acelerar o progresso

O líder chinês manifestou a disposição da China para trabalhar junto com Moçambique para impulsionar a implementação da Iniciativa de Apoio à Industrialização de África, o Plano de Apoio Chinês à Modernização Agrícola de África e o Plano da Cooperação China - África no Desenvolvimento do Talento, visando "ajudar os países africanos a acelerar o progresso de modernização".

Em Pequim, primeiro-ministro moçambicano, Adriano Maleiane, manteve encontro com o Presidente chinês Foto: Sait Serkan Gurbuz/AP/picture alliance

A China tornou-se, nos últimos anos, no principal parceiro comercial do continente africano e o principal credor de várias nações africanas.

No âmbito da Iniciativa Faixa e Rota, as empresas chinesas construíram portos, estradas, linhas ferroviárias ou centrais elétricas em África, financiadas por bancos de desenvolvimento chineses.

Relação bilateral

O volume de negócios entre a China e Moçambique atingiu mais de 27 mil milhões de dólares nos últimos 10 anos, segundo dados divulgados recentemente pelo Governo chinês.

"A China gostaria de aprofundar continuamente a amizade tradicional com Moçambique, reforçar a coordenação estratégica e promover novos avanços na parceria de cooperação estratégica global China -- Moçambique", afirmou Xi, segundo o comunicado enviado à Lusa.

O líder chinês disse que as duas partes "precisam de aprofundar a cooperação em áreas como energia e agricultura e promover o contacto e o intercâmbio nas áreas educação e cultura".

Citado no comunicado, o primeiro-ministro de Moçambique destacou a importância das iniciativas chinesas para a erradicação da pobreza, o desenvolvimento económico e a melhoria do nível de vida dos povos de outros países.

"O desenvolvimento e a política externa da China são baseados em paz, igualdade, respeito e amizade, e dão energias positivas para a paz e o desenvolvimento do mundo", descreveu Adriano Maleiane, de acordo com a nota difundida pela diplomacia chinesa.

Enalteceu ainda o apoio de Pequim durante a luta pela independência de Moçambique ou a pandemia da Covid-19.

"A China sempre deu um firme apoio e comportou-se como um verdadeiro amigo de Moçambique", apontou.