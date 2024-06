WikiLeaks: Assange chega a acordo com EUA e sai da prisão

O fundador do Wikileaks, Julian Assange, aceitou declarar-se culpado de conspiração para obter e divulgar ilegalmente informações confidenciais, num acordo com a justiça dos EUA, e já saiu da prisão.

Julian Assange foi libertado da prisão na segunda-feira (24.06) e deixou o Reino Unido, informou o WikiLeaks, que chegou a um acordo histórico com as autoridades norte-americanas que pôs fim ao seu drama jurídico de anos.

"Julian Assange está livre", escreveu o WikiLeaks no site X sobre o seu fundador, que esteve detido no Reino Unido durante cinco anos, enquanto lutava contra a extradição para os Estados Unidos, que o queriam processar por ter revelado segredos militares.

Assange "deixou a prisão de segurança máxima de Belmarsh na manhã de 24 de junho", foi libertado no aeroporto de Stansted, em Londres, "onde embarcou num avião e partiu do Reino Unido", tendo a Austrália como destino final, disse o Wikileaks.

Assange aceitou declarar-se culpado de uma única acusação de conspiração para obter e divulgar informações de defesa nacional, segundo um documento apresentado no tribunal das Ilhas Marianas do Norte, no Pacífico.

Espera-se que seja condenado a 62 meses de prisão, com crédito pelos cinco anos que cumpriu na prisão britânica. Isto significa que poderá regressar à sua terra natal, a Austrália.

As acusações contra Assange provocaram indignação entre os seus apoiantes e defensores da liberdade de imprensa Foto: Kin Cheung/AP Photo/picture alliance

Herói ou vilão?

O editor, atualmente com 52 anos, era procurado por Washington por ter publicado centenas de milhares de documentos secretos dos EUA a partir de 2010, enquanto responsável pelo sítio Web de denúncia WikiLeaks.

Durante o seu calvário, Assange tornou-se um herói para os defensores da liberdade de expressão em todo o mundo e um vilão para aqueles que pensavam que ele punha em perigo a segurança nacional e as fontes de informação dos EUA ao revelar segredos.

As autoridades norte-americanas queriam levar Assange a julgamento por ter divulgado segredos militares dos EUA sobre as guerras no Iraque e no Afeganistão.

Este acordo de confissão de culpa deverá pôr fim a quase 14 anos de drama jurídico de Assange.

Assange foi indiciado por um grande júri federal dos EUA em 2019 por 18 acusações decorrentes da publicação pelo WikiLeaks de um conjunto de documentos de segurança nacional.

WikiLeaks divulgou conteúdos sensíveis

Cidadão australiano de 52 anos, Julian Assange poderá então regressar à Austrália Foto: Kin Cheung/AP Photo/picture alliance

Assange estava detido na prisão de alta segurança de Belmarsh, em Londres, desde abril de 2019.

Foi preso depois de passar sete anos escondido na embaixada do Equador em Londres para evitar a extradição para a Suécia, onde enfrentou acusações de agressão sexual que acabaram por ser retiradas.

O material que divulgou incluía vídeos que mostravam civis a serem mortos por disparos de um helicóptero norte-americano no Iraque em 2007. Entre as vítimas encontravam-se dois jornalistas da Reuters.

Os Estados Unidos acusaram Assange ao abrigo da Lei de Espionagem de 1917. Os seus apoiantes alertaram para o facto de poder ser condenado a 175 anos de prisão.

O Governo britânico aprovou a sua extradição em junho de 2022. Em maio, dois juízes britânicos disseram que Assange podia recorrer da sua extradição para os Estados Unidos.

O recurso deveria abordar a questão de saber se, enquanto estrangeiro a ser julgado nos Estados Unidos, gozaria da proteção da liberdade de expressão concedida ao abrigo da Primeira Emenda da Constituição dos EUA.

O acordo de confissão não foi totalmente inesperado. O Presidente Joe Biden estava a ser cada vez mais pressionado para desistir do longo processo contra Assange.

Em fevereiro, o Governo da Austrália fez um pedido oficial nesse sentido e Biden disse que o consideraria, aumentando as esperanças entre os apoiantes de Assange de que o seu calvário poderia terminar.