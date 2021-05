WhatsApp inicia nova política de privacidade

Começou este sábado (15.05) a polémica nova política de privacidade do Whatsapp. De acordo com a nova regra, os usuários terão que compartilhar dados com o Facebook para continuar a utilizar o aplicativo. Os usuários que não aceitarem as novas condições vão perder algumas funcionalidades.

A medida serve para integrar o WhatsApp às outras redes sociais comandadas pelo executivo Mark Zuckerberg, nomeadamente, o Facebook e Instagram.

O compartilhamento de dados autorizado pelo usuário vai permitir um melhor direcionamento do conteúdo, anúncios mais personalizados e ainda influenciar na sugestão de amigos.

As mudanças, entretanto, não permitem que nenhuma das duas redes sociais acesse mensagens privadas, ouça chamadas ou compartilhe a localização ou os contatos.

Críticas

O anúncio da mudança gerou muitas críticas. Muitos utilizadores passaram a migrar para outros aplicativos de mensagens, como o Telegram e Signal.

Numa mensagem pelo Twitter, o perfil do WhatsApp publicou: "Nós continuamos a proteger as suas mensagens privadas com criptografia ponta-a-ponta", escreveu.

Os usuários que não aceitarem as mudanças não serão excluídos, mas os recursos passarão a ficar mais limitados.