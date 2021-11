Waldemar de Almeida Bastos, conhecido simplesmente como Waldemar Bastos, é um músico e cantor angolano que combina diversos estilos musicais, como o Afropop, Fado e ritmos brasileiros.

Waldemar dos Santos Alonso de Almeida Bastos é um cantautor angolano que nasceu na província do Zaire, em janeiro de 1954. Após a independência deste país em 1975, rumou a Portugal para escapar à guerra civil. Waldemar Bastos considera a sua música um reflexo da sua própria história e das experiências que a compõem. Ao longo dos seus 40 anos de carreira, foi distinguido com diversos prémios, tanto em Angola, como em Portugal. O jornal norte-americano New York Times considerou, em 1999, o seu disco “Black Light” como uma das melhores obras da época.