Von der Leyen culpa Hamas por crise humanitária em Gaza

"O Hamas provocou uma crise humanitária em Gaza e, para a Comissão [Europeia], é muito importante que continuemos a intensificar os nossos esforços para lidar com a crise humanitária em Gaza", defendeu Ursula von der Leyen.

Para a líder do executivo comunitário, "a ajuda tem de chegar a Gaza sem entraves e rapidamente".

"As 56 toneladas de ajuda que os nossos dois primeiros voos humanitários trouxeram para o Egito ainda não foram entregues em conjunto e isto é importante, mas é claro que é necessário mais. Os nossos dois próximos voos estão agendados para hoje, sexta-feira, e estão previstos mais voos nos próximos dias e, além disso, estamos a avançar rapidamente na implementação dos 50 milhões de euros adicionais [para 75 milhões] de ajuda humanitária suplementar para Gaza", elencou Ursula von der Leyen numa conferência de imprensa na amdrugada desta sexta-feira (27.10).

A posição surge depois de os chefes de Governo e de Estado da UE terem acordado apelar a "pausas para fins humanitários" de forma a permitir a passagem de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, após divergências sobre a terminologia.

"Tivemos uma longa, boa e intensa discussão sobre a situação no Médio Oriente. A posição geral foi muito clara: Israel é uma democracia atacada pelo Hamas, que é uma organização terrorista, Israel tem o direito de autodefesa em conformidade com o direito internacional e o direito humanitário internacional e [...] deve haver a libertação imediata de todos os reféns por parte do Hamas, sem quaisquer condições prévias", exortou Ursula von der Leyen.

"Ficou claro que, através das suas atividades terroristas, o Hamas também está a prejudicar o povo palestiniano", concluiu a responsável.

Reunião de líderes europeus, na quinta-feira, em Bruxelas Foto: Yves Herman/REUTERS

UE acorda pedido de pausa

Os chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE) acordaram na quinta-feira apelar a "pausas para fins humanitários" de forma a permitir a passagem de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, após divergências sobre a terminologia.

"O Conselho Europeu manifesta a sua profunda preocupação com a deterioração da situação humanitária em Gaza e apela a um acesso humanitário contínuo, rápido, seguro e sem entraves, e a que a ajuda chegue aos necessitados através de todas as medidas necessárias, incluindo corredores humanitários e pausas para fins humanitários", referem as conclusões da cimeira europeia, acordadas pelos líderes da UE.

Esta formulação de "pausas para fins humanitários", acordada entre os 27 após cerca de seis horas de discussões no Conselho Europeu que decorre até sexta-feira, surge depois de a versão anterior do projeto de conclusões conter a expressão "pausa humanitária", sem nunca ter estado previsto um apelo a "cessar-fogo".

Os líderes da UE reuniram-se na quinta-feira para debater as tensões no Médio Oriente, visando assegurar ajuda humanitária e o apoio a negociações sobre uma solução de dois Estados, numa altura de acesos bombardeamentos de Telavive contra a Faixa de Gaza, que se seguiram ao ataque do grupo islamita Hamas a 07 de outubro.