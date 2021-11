Angola

Voluntários ajudam a alfabetizar crianças em Angola

No município da Catumbela, em Angola, o projeto Okilonguiça dá apoio a mais de 100 crianças. Uma equipa de 25 professores voluntários também ensina alunos em Benguela e no Lobito. Mas as dificuldades são enormes e não faltam apelos para o Governo oferecer mais condições.