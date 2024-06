Vice-Presidente do Malawi morre em acidente de avião

O vice-Presidente do Malawi e outras nove pessoas estavam desaparecidos desde ontem. Foi agora confirmada a sua morte: "Estou profundamente triste", disse o Presidente do Malawi, Lazarus Chakwera.

Saulos Klaus Chilima, vice-Presidente do Malawi, e nove outras pessoas morreram quando o avião militar em que viajavam se despenhou. A informação foi revelada, esta terça-feira, pelo Presidente Lazarus Chakwera.

"Estou profundamente triste, lamento informar-vos que isto se tornou numa terrível tragédia", disse num discurso à nação.

O avião que transportava Chilima, que era visto como um potencial candidato às eleições presidenciais do próximo ano, desapareceu na segunda-feira de manhã (10.06). A equipa de busca e salvamento encontrou o aparelho perto de uma colina, completamente destruído e sem sobreviventes.

De acordo com a agência Reuters, o avião deixou a capital Lilongwe às 09h17 (07h17 GMT), mas não conseguiu aterrar no aeroporto de Mzuzu como previsto às 10h02, devido à fraca visibilidade. Tinham sido dadas ordens para regressar à capital, mas o aparelho desapareceu do radar sem que as autoridades aeronáuticas conseguissem estabelecer com ele qualquer contacto.

"Algo correu mal"

Chakwera disse que todos os passageiros a bordo morreram com o impacto e deu conta que os militares estavam a levar os seus restos mortais para a capital.

"Apesar do historial do avião e da experiência da tripulação, algo terrível correu mal no voo de regresso a Lilongwe, fazendo-o despenhar-se", afirmou, lamentando o facto deste acidente deixar a todos devastados.

Chilima, 51 anos, foi detido em 2022 por alegações de corrupção. No entanto, um tribunal retirou as acusações contra ele no mês passado depois do Ministério Público ter pedido o arquivamento do caso. Chilima negou ter cometido qualquer infração.