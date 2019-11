Veredito do Conselho Constitucional: RENAMO dá tiro no próprio pé?  

Campanha Eleitoral em Moçambique: Cartazes "ao sabor do freguês"

Placas indicativas

As placas que indicam as direções também não são poupadas. Neste caso, volta a ser a RENAMO a "pousar a perdiz e o seu líder" em território proibido: uma placa informativa nas proximidades da Escola Primária do 1º grau de Nhamutoera, no distrito de Macate.