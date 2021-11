A Venezuela, oficialmente República Bolivariana da Venezuela, é um país da América do Sul. A sua capital é Caracas e a língua oficial o espanhol. O país é amplamente conhecido pelas suas vastas reservas de petróleo.

Constituída por uma parte continental e um grande número de pequenas ilhas no Mar das Caraíbas, a Venezuela faz fronteira com a Colômbia, Brasil e Guiana, com quem mantém disputas territoriais. O território venezuelano foi colonizado pelo Império Espanhol em 1522. Em 1811, tornou-se uma das primeiras colónias hispano-americanas a declarar-se independente.