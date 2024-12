Venâncio Mondlane anuncia "manifestação four by four"

Candidato presidencial anuncia "manifestação a todo terreno". Durará sete dias, as panelas serão substituídas por apitos e vuvuzelas. Mondlane pede ao cidadão que registe as arbitrariedades da polícia e dos militares.

Esta segunda-feira (02.12), numa live, Venâncio Mondlane avaliou positivamente a terceira fase da quarta etapa das manifestações para exigir a reposição da verdade eleitoral. O candidato denunciou uma mega fraude nas eleições de 9 de outubro de 2024.

Mondlane disse: "Este projeto que temos hoje é o chamado período four by four, é a quarta fase da quarta etapa das manifestações. Inicia na quarta-feira (04.12), e desta vez serão sete dias, "o número perfeito de Deus", afirmou. Termina na quarta-feira (11.12) e Mondlane recomendou: "Vamos manifestar de forma ininterrupta". "Das 8 às 15:30 tudo o que se move fica parado", determinou o candidato presidencial.

E desta vez haverá algo diferente, disse: "As manifestações vão acontecer nos bairros [...], vamos manifestar nos nossos bairros". Pede também aos cidadãos para trajarem os seus uniformes de trabalho e exibirem os seus cartazes contestatários. Também pede a entoação dos hinos nacional e de África.

"Vamos encerrar a fase das paneladas", determinou Mondlane, que anuncou outra novidade: a compra de apitos e vuvuzelas para substituir as panelas. Diz, em meio a risos: "As mamanas estão a reclamar que as suas panelas se estão a estragar". Os apitos vão soar das 21 horas às 22, determinou.

Pede aos artistas, muitos deles acusados de não se colocarem ao lado do povo, que participem ativamente dos protestos: "Se são representantes do povo, nesta altura em que o povo está triste[...] então façam a vossa arte, reportando o estado de espírito do povo". E fala em "cancelamento" de "influenzers", os que ao seu ver disvirtuam o posicionamento de uma maioria.

Manifestantes proativos, pede Mondlane

Pede aos cidadãos que resgistem todas as violações cometidas pela polícia e militares: "partilhem informação do seu bairro". Será a "manifestação a todo terreno".

Recomenda o uso de apitos como alarme para denunciar raptos e violências contra o cidadão. "Desta vez é bairro a bairro! Todos os bairros têm de estar em atividade forte!"

"Querem se aproveitar das manifestações para se manterem no poder [...]. Não vamos aceitar que se decrete estado de emergência", diz.

Mondlane entende que a FRELIMO "quer anular eleições porque sabe que perdeu". E alerta: "Não queremos anulação de eleições. E estamos atentos a todas manobras dos que quererem se inflitrar nas manifestações".

O candidato presidencial denuncia ações suspeitas de ONGs fantasma em Nampula e faz soar o alarme: "Não queremos terrorismo em Nampula, não queremos insurgência, como em Cabo Delgado."

"É inaceitável" que quem orquestrou essa fraude eleitoral [Filipe Nyusi] faça manobras para continuar no poder por mais um ano, afirmou Venâncio Mondlane.