Venâncio Mondlane é eleito cabeça de lista da RENAMO em Maputo

O Conselho da Cidade de Maputo da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) elegeu este sábado (21.07) Venâncio Mondlane como cabeça de lista do maior partido da oposição na capital de Moçambique.

O antigo deputado pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM), a terceira força política do país, foi apresentado na terça-feira pelo secretário-geral da RENAMO, Manuel Bissopo, como membro do partido.

Venâncio Mondlane foi eleito por unanimidade, após a desistência dos três membros da RENAMO que também concorriam a cabeça de lista em Maputo para as eleições autárquicas de 10 outubro.

Mondlane declarou que este é o momento de o partido resgatar o município de Maputo, apelando à união desta força política, dentro dos ideais de Afonso Dhlakama, o líder histórico do partido que morreu este ano.

"O nosso general Afonso Dhlakama nos uniu e esse é o espírito que deve ser mantido. Nós vamos limpar Maputo", declarou Venâncio Mondlene, aplaudido pelos mais de 200 membros do partido.

Além dele, concorriam a cabeça-de-lista em Maputo Gilberto Xirindza, Aristidia Chuquela e Jaime Gingador, que desistiriam da eleição, manifestando apoio ao ex-deputado do MDM. "Esta candidatura veio para fazer com que os munícipes de Maputo voltem a sonhar", acrescentou Mondlane.

Desvinculação do MDM

As razões da desvinculação de Venâncio Mondlane do MDM não são conhecidas. O ex-deputado recusou a sua indicação a candidato do partido em Maputo nas eleições autárquicas, afirmando que não foi consultado sobre a decisão.

Manuel de Araújo é o cabeça de lista da RENAMO em Quelimane

Após renunciar ao seu mandato em junho como deputado no Parlamento pelo MDM, alegando "incompatibilidade e constrangimentos" no exercício da sua função, Mondlane afirmou à DW África que ir para a RENAMO era "uma opção a considerar".

O político foi candidato do MDM à presidência de Maputo nas autárquicas de 2013, tendo sido derrotado por David Simango, da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), partido no poder.

Além de Mondlane, o autarca de Quelimane, Manuel de Araújo, recusou ser cabeça de lista pelo MDM para as eleições de outubro, alegando desentendimentos com os membros do partido naquela Assembleia Municipal. Dois dias depois da sua renúncia, Manuel de Araújo apresentou-se como cabeça de lista pela RENAMO no município de Quelimane.

Venâncio Mondlane e Manuel da Araújo abandonam o MDM numa altura em que o líder do partido, Daviz Simango, tem sido criticado por uma alegada concentração de poderes e marginalização de opositores internos.