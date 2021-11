Vasco Lourenço

Vasco Correia Lourenço é um militar português na reserva que pertenceu à comissão política do Movimento das Forças Armadas (MFA) na época da Revolução dos Cravos.

Vasco Correia Lourenço ingressou em 1960 na Academia Militar de Lisboa. Mais tarde participou na Guerra Colonial, durante a qual cumpriu uma comissão militar na Guiné (1969-1971). Regressado a Portugal foi para os Açores como capitão, onde permaneceu até ao dia 25 de abril de 1974. Membro ativo do Movimento dos Capitães de Abril, fez parte da Comissão política do MFA, sendo nomeado, a 24 de julho de 1974, para fazer parte do Conselho de Estado, que lhe possibilitou, mais tarde, a sua integração no Conselho dos Vinte (estrutura informal). A 14 de março de 1975 foi membro do Conselho da Revolução até ao desaparecimento deste, em 1982. A 20 de abril de 1988 passou à reserva ocupando o posto de tenente-coronel.