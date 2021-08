"Vamos fazer-vos pagar", promete Biden após ataque em Cabul

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu que o país vingar-se-á dos autores dos ataques cometidos nesta quinta-feira (27.08) nos arredores do aeroporto de Cabul, os quais afirmou que serão perseguidos e pagarão por seus atos. Segundo o Ministério da Saúde afegão, ao menos 60 pessoas foram mortas, e 140 feridas.

Visivelmente abalado, Biden discursou à nação, referindo-se aos 12 militares americanos mortos na explosão e aos 15 agentes feridos. O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria do atentado.

"Não iremos perdoar nem esquecer. Vamos perseguir-vos e fazer-vos pagar", prometeu o mandatário.

Biden ressaltou que já pediu aos chefes das Forças Armadas a elaboração de diversos planos para atacar os redutos do EI e garantiu que os EUA sabem "quem são".

Feridos foram levados ao hospital

"Os terroristas não vão vencer"

De acordo com o Presidente, os EUA darão continuidade à evacuação de Cabul e "os terroristas não vão vencer". Além disso, se mostrou aberto a enviar mais tropas para garantir o cumprimento da missão, mas revelou que os comandantes ainda não solicitaram esse passo. "Afirmei aos militares que autorizarei quando necessitarem forças adicionais", comentou.

O Pentágono detalhou que há atualmente 5 mil pessoas dentro do aeroporto de Cabul à espera de embarcar em algum voo de evacuação para outro país.

O atentado ocorreu cinco dias antes do prazo estabelecido por Biden para o término da missão de evacuação e a retirada das tropas americanas do Afeganistão, dia 31 de agosto. Esta é a primeira vez que militares americanos morrem no Afeganistão desde fevereiro de 2020, quando dois óbitos foram confirmados.