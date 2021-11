Vacinas Covid-19 - como funcionam as vacinas mRNA?

A nível mundial muitas pessoas temem que a utilização de uma das vacinas do mRNA contra a COVID-19 possa mudar o material genético das pessoas. Isso é errado. Neste vídeo, explicamos porque é que as vacinas do mRNA são seguras para si e para os seus genes e irão protegê-lo do vírus.