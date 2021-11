Navalny denuncia o "palácio de Putin"

O crítico do Kremlin, Alexey Navalny, lançou um vídeo no qual afirma que o Presidente Vladimir Putin é o dono de uma propriedade secreta no Mar Negro, parcialmente financiada com dinheiro público. O vídeo aparece dois dias depois do crítico russo ter sido preso, após regressar à Rússia, no fim-de-semana. E numa altura em que Navalny insta apoiantes a protestos nacionais contra Putin, no sábado.