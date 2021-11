Vários mortos em confrontos entre exércitos sudanês e etíope

O exército sudanês referiu este domingo (28.11) ter "respondido" a um ataque das forças etíopes na região agrícola de al-Fashaqa, uma zona disputada pelo Sudão e Etiópia, em confrontos que provocaram vários mortos aos dois lados.

As tropas sudanesas "repeliram o ataque" e "sofreram perdas humanas e materiais significativas", adiantou o comunicado, sem especificar o número de mortos. O confronto reaviva o conflito fronteiriço entre os dois países em torno das terras férteis da vasta região de Al-Fashaga, no Estado sudanês de Gedaref.

"As nossas forças foram destacadas para proteger as plantações de al-Fashaqa al-Soghra, na área de Baraket Noreen, onde foram atacadas por grupos e milícias pertencentes ao exército etíope", referiram, num comunicado, as forças armadas sudanesas.

Segundo o comunicado, o ataque de sábado (27.11) "visa intimidar os agricultores, sabotar a colheita e fazer incursões" na área em disputa.

Muitas baixas

O exército sudanês reivindicou que as suas forças repeliram o ataque, causando "muitas perdas humanas e materiais nas fileiras dos atacantes", assumindo também que as Forças Armadas do país sofreram igualmente baixas nas suas fileiras, sem avançar um número preciso de mortos em ambos os lados.

A zona de al-Fashaqa, no sudeste da província sudanesa de Qadarif, é uma área disputada entre Cartum e Adis Abeba, onde ocorrem confrontos esporádicos entre militares e agricultores de ambos os países sobre a exploração dessas terras férteis e abundantes em recursos hídricos.

Os confrontos intensificaram-se em 2020 com a guerra entre o Governo federal da Etiópia e as autoridades da província de Tigray, de onde dezenas de milhares de etíopes fugiram para se refugiar no leste do Sudão.