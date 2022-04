Angola

UNITA alega perseguição de membros da oposição e ativistas no Namibe

Na província do Namibe, a UNITA - o maior partido da oposição angolana - relata preocupação com as constantes ameaças feitas aos ativistas cívicos e com as restrições políticas que afetam os seus membros.

Apoiantes da UNITA nas ruas (foto de arquivo).