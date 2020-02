União Europeia quer provar que parceria com África é "em pé de igualdade"

Bienvenu à Matonge: um pedaço de África em Bruxelas

Vestidos para ocasiões especiais

Pode-se comprar de todas as cores e modelos: tecidos de algodão para casamentos ou festas religiosas. Mesmo as europeias compram aqui e apreciam as opções coloridas. Em muitas lojas, a proprietária corta o modelo desejado na hora. Porém, os tecidos não são provenientes do Gana ou do Congo, mas da Holanda. "Eles têm uma melhor qualidade", diz uma vendedora.