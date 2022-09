MEDIATECA

União Europeia planeia medidas para resolver crise energética

Os preços da eletricidade e do gás explodiram devido à guerra da Rússia na Ucrânia e os dirigentes europeus temem que a situação se agrave com a aproximação do inverno. Esta sexta-feira (09.09), os ministros europeus da Energia reúnem-se para debater a questão. Na Alemanha, o pacote anunciado pelo Governo para fazer face à crise está a ser muito criticado.