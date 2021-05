União Europeia considera enviar missão semelhante a do Sahel para Cabo Delgado

Em declarações à entrada para um Conselho de Negócios Estrangeiros na vertente Defesa, esta quinta-feira (06.05), em Bruxelas, o alto representante da União Europeia (UE) para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell, ao antecipar os assuntos em discussão entre os ministros da Defesa dos 27, apontou que será dada particular atenção "ao que se passa na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia", à "situação no Sahel, que não está a melhorar", e também "outra questão, cada vez mais preocupante, que é Moçambique".

Os ministros da Defesa da União Europeia participam num Conselho de Negócios Estrangeiros que tem entre os pontos em agenda uma discussão sobre a bússola estratégica e uma exposição sobre a situação em Moçambique.

"O Governo moçambicano tem pedido auxílio. Tentaremos enviar uma missão de formação [da UE], como aquela que temos no Sahel, de modo a conter a situação de segurança em Moçambique", declarou Borrell.

Apontando que o principal ponto em agenda na reunião de hoje de ministros da Defesa -- na qual Portugal é representado pelo ministro João Gomes Cravinho -- é a chamada Bússola Estratégica, o Alto Representante apontou que a discussão centrar-se-á na gestão de crises e em como melhorar a eficácia das missões e operações da UE em diferentes palcos, voltando então a abordar a questão de Moçambique.

'Tentaremos enviar uma missão de formação", diz Borrell.

"Desafios que os europeus enfrentam"

"O Sahel é um caso, agora estamos a estudar a possibilidade de alargar a Moçambique", disse, acrescentando que a Bússola Estratégica é a forma como os 27 estão a procurar "reunir um entendimento comum dos desafios que os europeus estão a enfrentar", disse Josep Borrell.

Borrell fez questão de frisar que a situação está a piorar no norte de Moçambique. "É por isso que vamos ter um Conselho de ministros da Defesa muito importante", concluiu, nas suas declarações à entrada para a reunião.

De acordo com a agenda deste Conselho de Negócios Estrangeiros na vertente Defesa, Josep Borrell dará conta aos 27 de diversos assuntos correntes na cena internacional, incluindo "Sahel, Ucrânia, Moçambique e a Operação Irini" no Mediterrâneo.

Da agenda da reunião faz também parte uma discussão sobre a chamada bússola Estratégica -- uma prioridade da presidência portuguesa do Conselho da UE -, mais especificamente sobre o pilar da gestão de crises, e um debate sobre as relações da União Europeia com a NATO, no qual participa o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg.