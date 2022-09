Umaro Sissoco Embaló: "Até fevereiro Bissau vai estar toda alcatroada"

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, entregou esta segunda-feira (05.09) aos ministérios da Defesa e do Interior viaturas adquiridas pelo Estado guineense.

"Desta vez decidi comprar como temos vindo a fazer com o Ministério da Saúde e outros. Vamos fazendo aos poucos", afirmou Umaro Sissoco Embaló, na cerimónia de entrega no Ministério do Interior.

Antes, o Presidente esteve no Ministério da Defesa onde entregou 30 viaturas.

Ao Ministério do Interior, o chefe de Estado entregou 28 carros, 50 motorizadas e fardas e outros equipamentos, alguns dos quais oferecidos pela Turquia.

"A nossa geração não pode ser só do concreto"

Sublinhando que o Estado está a disponibilizar mais meios para a manutenção da ordem pública, o Presidente advertiu as forças de defesa e segurança que os equipamentos entregues fazem parte do erário público e devem ser estimados.

"Têm de ter responsabilidade no uso das viaturas. Isto que fique bem claro, utiliza o carro quem sabe conduzir e o carro tem de andar limpo", afirmou, salientando que nas viaturas vai ser integrado um 'chip' de controlo.

Umaro Sissoco Embaló disse também que "até fevereiro Bissau vai estar toda alcatroada", lembrando as obras que já foram feitas no Hospital Nacional Simão Mendes, maior do país, e as iniciadas no principal liceu da capital guineense.

"A nossa geração não pode ser só do concreto, mas de ambição. É só uma questão de sermos organizados e transparentes na gestão", afirmou.

O Presidente pediu igualmente aos militares e as forças de segurança para serem republicanos, não se envolverem na política e para não usarem a violência contra as pessoas, mas a "pedagogia".