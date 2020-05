Um morto e vários feridos em novos ataques no centro de Moçambique

Três autocarros foram alvo de ataques armados no distrito de Nhamatanda, na província moçambicana de Sofala, no domingo (17.05), causando um morto e novo feridos, entre os quais quatro feridos graves.

Segundo testemunhas citadas pelo jornal O País, os homens armados dispararam contra dois autocarros da Transportadora Nagi Investimentos e um da Citi Link. O ataque ocorreu pelas sete horas, a cerca de 40 quilómetros do distrito de Gorongosa, em Sofala.

A vítima mortal, que morreu no local, era uma mulher de cerca de 40 anos, que seguia no autocarro da Nagi Investimentos, que fazia o trajeto Maputo-Quelimane, adiantou a mesma fonte.

De acordo com o correspondente da DW, quatro feridos em estado grave foram transferidos para Hospital Provincial de Chimoio, juntamente com cinco feridos ligeiros.

Um dos autocarros viajava no sentido norte e os outros dois seguiam no sentido sul-norte - estas viaturas teriam pernoitado no cruzamento de Inchope, à espera da escolta, devido aos sucessivos ataques que ocorrem na região.

Na semana passada, já tinham sido registados outros quatro ataques no troço Inchope-Muxungue.

Ataques frequentes no centro

Num comentário aos ataques da última semana, analistas da consultora Oxford Economics citados pela Lusa consideraram que o ataque que feriu seis pessoas na segunda-feira, na província de Sofala, em Moçambique, mostra que o Governo é incapaz de controlar os ataques, mas não vai desestabilizar o país.

"As forças de segurança parecem incapazes de neutralizar a ameaça, parcialmente porque estão também a combater uma insurgência islâmica na província de Cabo Delgado", sublinharam.

Os ataques armados que ocorrem no centro de Moçambique desde agosto do ano passado têm visado forças de segurança e civis em aldeias e nalguns troços de estrada da região. Já causaram mais de 20 mortos e vários feridos, além da destruição de veículos.