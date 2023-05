Um morto em tiroteio em fábrica da Mercedes na Alemanha

Uma operação de emergência em grande escala decorre na manhã desta quinta-feira, na fábrica da Mercedes-Benz em Sindelfingen, no sudoeste da Alemanha, depois de um tiroteio.

Uma equipa de operações especiais isolou o local, para onde foram destacados dois helicópteros e vários médicos de emergência.

"Uma pessoa foi morta e outra ficou gravemente ferida", noticiou o jornal Bild, citando uma fonte policial. "O motivo ainda continua por esclarecer. O autor do crime foi detido", avançou ainda.

Esta manhã, a polícia de Ludwigsburg publicou no Twitter que a operação estava a decorrer nas instalações da fábrica e que a polícia e as equipas de salvamento estavam no local. Mais tarde, as autoridades disseram que um suspeito tinha sido detido.

De acordo com funcionários, os tiros foram disparados na Fábrica 56 do fabricante de automóveis, onde também é produzido o modelo Classe S.