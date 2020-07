Uganda: Músico Bobi Wine lança novo partido

O deputado independente espera dar voz uma oposição unida contra o Presidente Yoweri Museveni, no poder desde 1986.

O famoso músico tem liderado um grupo de pressão política conhecido com o Poder do Povo, que conquistou muitos ugandeses ao pedir a reforma do atual chefe de Estado. Agora, Bobi Wine, de 38 anos, criou a Plataforma de Unidade Nacional, com um guarda-chuva como emblema.

"Estamos aqui reunidos para mais um passo importante na luta pela libertação do nosso país. Embora acreditemos na democracia multipartidária, sabemos que as circunstâncias atuais têm sido muito restritivas para os partidos políticos. Por isso, percebemos que temos de agir – e agir agora", explica o músico.

E Bobi Wine não esconde a sua satisfação: "Estou muito feliz por anunciar que temos a resposta: senhoras e senhores, estou aqui, hoje, para anunciar à nação a Plataforma de Unidade Nacional”.

De olhos postos nas eleições

Bobi Wine a ser detido pela polícia em janeiro

Bobi Wine, que tem um forte apoio dos jovens e das camadas urbanas mais pobres, é instado a testar a sua popularidade nas presidenciais. A 15 de junho, o deputado independente e o líder da oposição Kizza Besigye, um veterano candidato eleitoral, anunciaram a formação de uma coligação para derrotar o Presidente, Yoweri Museveni, nas próximas eleições.

Museveni acusa Wine e outras figuras da oposição de encorajarem os jovens a revoltarem-se. E Bobi Wine já foi detido várias vezes, incluindo sob acusação de traição.

O músico nega e acusa as forças de segurança de brutalidade e morte de civis inocentes. E ataca agora com a nova ala política do Movimento do Poder do Povo e uma citação do ícone anti-apartheid sul-africano Nelson Mandela: "Tal como Mandela nos disse, quem luta pela liberdade aprende da forma mais difícil que é o opressor que define a natureza da luta. E o oprimido muitas vezes não tem outra opção a não ser usar meios que espelham a estratégia do opressor.".

"Percebendo que o movimento Poder do Povo nunca seria registado como partido político, tornou-se urgente encontrar uma solução”, justifica o músico.

Museveni não desiste da Presidência

Após a remoção, pelo Parlamento, dos limites constitucionais de idade para a Presidência, Museveni tornou-se novamente elegível para um novo mandato. Esta semana, os advogados do chefe de Estado compilaram os documentos necessários para a corrida presidencial.

Yoweri Museveni, Presidente do Uganda

No entanto, uma possível reeleição de Museveni é contestada por opositores como Bobi Wine, que afirmam que a corrupção está a aumentar e acusam o atual chefe de Estado de se agarrar ao poder através de um controlo apertado dos militares.

A influência do Exército cresceu no cenário do novo coronavírus, com os militares responsáveis pela imposição das medidas de contenção. Devido à pandemia de Covid-19, os comícios políticos estão proibidos pelas autoridades, pelo que os aspirantes à Presidência estão em constante fuga das forças de segurança, empenhadas em travar reuniões anti-Governo.

Lançado o novo partido, Bobi Wine e os seus apoiantes cantaram uma famosa música de Isaac Watts espelhando uma visão optimista do futuro da oposição: "quando a batalha terminar, vamos usar a coroa”