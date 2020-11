Internacional

Uganda: Candidato da oposição Bobi Wine detido pela polícia

O candidato às presidenciais do Uganda e popular cantor Bobi Wine foi hoje detido no país, pouco tempo depois de ser apresentado como candidato às eleições do próximo ano.

De acordo com a televisão local NBS Television, citada pela AP, Bobi Wine, cujo nome verdadeiro é Kyagulanyi Ssentamu, foi arrastado do carro pela polícia pouco tempo depois de ser oficialmente nomeado como candidato às eleições presidenciais agendadas para o próximo ano. A estação televisiva disse que Wine foi detido com violência entre a polícia e os seus apoiantes, que tentavam impedir que o candidato ficasse em custódia. Segundo a AP, a polícia ainda não comentou oficialmente a detenção, mas as autoridades acusam frequentemente o popular cantor de planear comícios que podem perturbar a ordem pública, uma acusação repetidamente negada pelo próprio. Wine vs. Museveni A detenção de Bobi Wine surge depois de ter sido nomeado candidato às presidenciais de 2021, nas quais vai enfrentar o atual Presidente, Yoweri Museveni, que está no cargo desde 1986, e que os críticos dizem que depende cada vez mais das forças de segurança para se manter no poder. Museveni, nomeado candidato na segunda-feira (02.11), já disse que o seu governo não vai tolerar atividades de inimigos que alegadamente estarão a conspirar para criar caos no país. "O (partido no poder) lutou para trazer a paz a este país. Ninguém tem mais

armas do que nós. Mas nós não assustamos as pessoas'', avisou o chefe de Estado. Assistir ao vídeo 03:57 Compartilhar Músico torna-se político e inspira jovens no Uganda Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/32DRJ Músico Bobi Wine torna-se político e inspira jovens no Uganda

Leia mais