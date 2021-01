Uganda acusa EUA de subversão após embaixadora tentar visitar líder da oposição

Porta-voz do Governo do Uganda diz que embaixadora americana quer intervir nas eleições do país. Natalie Brown tentou visitar o líder oposicionista Bobi Wine que se encontra impedido de sair de sua residência por forças militares militares.

O porta-voz do Governo do Uganda, Ofwono Opondo, acusou os Estados Unidos esta terça-feira (19.01) de tentar subverter as eleições presidenciais da semana passada após a embaixadora americana tentar visitar o líder da oposição Bobi Wine, que se encontra impedido de deixar a sua residência.

A embaixadora Natalie E. Brown foi impedida de visitar Wine na sua residência num subúrbio na periferia norte de Kampala, segundo informa um comunicado da embaixada.

Brown tinha a intenção de verificar "a saúde e a segurança" de Wine, que se tornou um pop-star da música ugandesa e, mais tarde, enveredou para a vida política elegendo-se deputado. Opondo disse que Brown não tinha motivos para visitar Wine.

"O que ela [Brown] tem tentado fazer descaradamente é intrometer-se na política interna do Uganda, particularmente às eleições, para subverter as nossas eleições e a vontade do povo", disse ele. "Ela não deve fazer nada fora das normas diplomáticas".

Confrontos entre manifestantes e polícia em novembro

"Histórico de causar problemas"

Segundo Opondo, Brown "tem histórico de causar problemas em países onde trabalhou".

Não houve qualquer comentário imediato de Brown ou da embaixada. A representação diplomática americana disse que a votação da semana passada foi manchada por assédio de candidatos da oposição, supressão dos meios de comunicação e dos direitos e um encerramento da Internet a nível nacional.

"Estas ações ilegais e a prisão domiciliária efetiva de um candidato presidencial continua uma tendência preocupante no curso da democracia do Uganda", afirmou.

A oposição se prepara para contestar legalmente os resultados das eleições, o líder da oposição, Bobi Wine, lança um apelo aos ugandeses e à comunidade internacional para rejeitarem a vitória do Presidente Yoweri Museveni.

Bobi Wine classifica as eleições da passada quinta-feira como “as mais fraudulentas da história” do país. Os Estados Unidos e a União Europeia não destacaram missões de observação para as sondagens porque as autoridades ugandesas negaram a acreditação e não implementou as recomendações das missões passadas.

Militares cercaram a casa do candidato da oposição pouco depois de ter votado nas presidenciais de quinta-feira (14.01). O Presidente Yoweri Museveni, de 76 anos, que está no poder desde 1986, foi declarado vencedor do pleito, com 59% dos votos contra os 35% de Wine.

Os Estados Unidos apoiam soldados ugandeses ao serviço de uma missão de manutenção da paz da União Africana na Somália e doaram cerca de 1,5 mil milhões de dólares ao setor da saúde do Uganda nos últimos três anos.