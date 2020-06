UEFA: Portugal recebe fase final da Liga dos Campeões e Alemanha da Liga Europa

O comité executivo da UEFA reuniu esta quarta-feira (17.06) para deliberar sobre o futuro das competições europeias. Lisboa vai mesmo acolher a "final a 8" da Liga dos Campeões, que arranca no dia 7 de agosto. Os jogos dos quartos de final, das meias-finais e da final serão jogados em Lisboa, no Estádio da Luz e no Estádio José Alvalade XXI.

Liga dos Campeões

A capital portuguesa ganhou a corrida às cidades de Frankfurt (Alemanha) e Moscovo (Rússia) e vai organizar a fase final da da Liga dos Campeões, com sete jogos entre 12 e 23 de agosto.

A final da Liga dos Campeões estava agendada para se realizar na cidade e Istambul, na Turquia. Mas devido à suspensão das provas europeias imposta pela pandemia da Covid-19, a UEFA viu-se obrigada a pensar num plano para concretizar a edição de 2019/2020 das competições europeias, chegando à conclusão de que a liga milionária vai ser reatada com os restantes quatro jogos dos oitavos de final, seguindo-se o desfecho inédito em campos neutros, nos Estádios da Luz e José Alvalade, em Lisboa, confirmou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Estádio da Luz é o maior estádio em Portugal.

"Portugal é uma escolha certa"

Há vários dias que já circulavam rumores em relação à possibilidade da UEFA escolher Lisboa como a sede da fase final da Liga dos Campeões. Ao início da tarde, a Direção-Geral de Sáude (DGS), na já habitual conferência de imprensa de atualização sobre a pandemia da Covid-19 em Portugal, tinha confirmado que Portugal era um dos países que podia receber a principal competição de clubes da UEFA. O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, acompanhado pela diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, comentou o assunto.

"A Direção Geral da Saúde (DGS) e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) têm feito um trabalho profícuo, quer na retoma do campeonato nacional, com os jogos a realizarem-se com o máximo de segurança possível, e a DGS também está envolvida na Champions, e a evolução dos acontecimentos dá confiança aos organismos internacionais para trazer esta competição para Portugal, que muito orgulhará os portugueses. É um trabalho contínuo com a FPF, sempre com o máximo de segurança. Será uma boa decisão dos organismos europeus trazer a Champions para Portugal" realçou Lacerda Sales.

Atlético de Madrid, Atalanta, RB Leipzig e Paris Saint-Germain aguardam a segunda mão dos embates dos "oitavos" (Manchester City-Real Madrid, Juventus-Lyon, FC Barcelona-Nápoles e Bayern Munique-Chelsea), agendados para 7 e 8 de agosto, no Porto ou em Guimarães, caso não sejam jogados nos recintos dos clubes, segundo declarações da UEFA.

É a terceira vez que Portugal irá ser palco da final da Liga dos Campeões / Taça dos Clubes Campeões Europeus (1967 e 2014).

Eis o calendário revisto para concluir a competição desta época que foi confirmado na sequência da reunião de quarta-feira do Comité Executivo da UEFA:

2019/20 Calendário da UEFA Champions League:

7-8 de agosto: 2ª mão dos oitavos de final adiados em março (local a confirmar)

12-15 de agosto: Quartos de final (Lisboa)

18-19 de agosto: Meias-finais (Lisboa)

23 de agosto: Final (Lisboa)

Liga Europa na Alemanha

Final da Liga Europa vai-se jogar a 21 de agosto na Rhein-Energie-Stadion, em Colónia.

Os quartos de final, as meias-finais e a final da UEFA Europa League 2019/20 serão disputados como um torneio eliminatório direto em quatro cidades da Alemanha, em agosto: Colónia, Duisburgo, Düsseldorf e Gelsenkirchen.

Está pendente uma decisão sobre se os oitavos de final terão lugar no estádio da equipa da casa ou na Alemanha. Os jogos cujas primeira-mãos foram adiadas, nomeadamente, Inter vs. Getafe e Sevilla vs. Roma, serão jogados num jogo único, em local a confirmar.

A Liga Europa 2019/20 está suspensa desde quinta-feira, 12 de Março, devido ao surto da Covid-19.

Eis o calendário revisto para concluir a competição desta época que foi confirmado na sequência da reunião de quarta-feira do Comité Executivo da UEFA.

2019/20 Calendário da UEFA Europa League

5-6 de agosto: Ronda de 16 (locais a confirmar)

10-11 de agosto: Quartos de final (Colónia, Duisburgo, Düsseldorf, Gelsenkirchen)

16-17 de agosto: Semi-finais (locais a confirmar)

21 de agosto: Final (Colónia)