UEFA: Liga dos Campeões de regresso

Quase cinco meses depois, está de volta a Liga dos Campeões! A prova, que havia sido suspensa em março, devido ao surto do novo coronavírus, regressa esta sexta-feira (07.08) com dois jogos ainda a contar para os oitavos de final. Juventus x Olympique Lyon e Manchester City x Real Madrid. Todas as segundas mãos dos oitavos de final terão lugar nos estádios das equipas da casa. A partir dos quartos de final, as eliminatórias serão disputadas em jogo único, em Lisboa, Portugal.

Juventus x Lyon (0-1, resultado na 1ª mão)

Os eneacampeões italianos (nove vezes consecutivas), com Cristiano Ronaldo como bandeira da "Vecchia Signora", perderam na 1ª mão, sem marcar qualquer golo. Não é uma situação nova na Juventus. A época passada (2018/19), também nos oitavos de final da "Champions", a Juventus perdeu a primeira mão em casa do Atlético Madrid por 2-0. Ora, na 2ª volta, o emblema de Turim... ou melhor, Cristiano Ronaldo, com um "hat-trick", empurrou a Juventus para a cambalhota na eliminatória, com uma vitória por 3-0 em casa.

Desta feita, a desvantagem é menor, mas o adversário é diferente. O Olympique Lyon, apesar do dececionante 7º lugar na Ligue 1, pratica um futebol bem mais empolgante e ofensivo que o Atlético Madrid. O esquema tático 3-5-2 habitualmente usado por Rudi Garcia, técnico da equipa francesa, pode vencer a "batalha" pelo meio-campo, contra os três médios da Juventus (4-3-3). Com um tridente de centrais e dois laterais na linha de meio-campo, o Lyon poderá explorar a menor capacidade física de jogadores como Ramsey ou Pjanic, talentos no pormenor técnico e posicional.

Cristiano Ronaldo é o melhor marcador de sempre da Liga dos Campeões (128 golos)

Já a Juventus, tem à cabeça o "joker" da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo. CR7 é o melhor marcador na história da competição. 128 golos em 169 jogos. Esta época, Cristiano Ronaldo soma apenas dois golos em sete jogos. Destaque também para Dybala. O "camisola 10" argentino da Juventus leva já 17 golos e 14 assistências em 45 jogos esta época, e é o melhor marcador da Juventus na "Champions", com três golos em sete jogos. Com Douglas Costa de fora dos convocados, Dybala e Ronaldo deverão ser as maiores ameaças da Juventus à baliza do Lyon.

Manchester City x Real Madrid (2-1, resultado na 1ª mão)

Duelo de milionárias na prova dos milhões. O recém campeão espanhol, Real Madrid, visita o vice-campeão inglês, Manchester City. No primeiro embate entre as duas equipas, os últimos quatro minutos regulamentares ficaram marcados pela expulsão direta de Sérgio Ramos, que estará de fora desta partida.

Sergio Ramos foi expulso aos 86 minutos.

Gareth Bale também não foi convocado, mas por outro motivo. Na conferência de antevisão à partida, Zidade, técnico do Real Madrid, partilhou que Bale pediu ao técnico francês para não jogar esta sexta-feira. Época para esquecer para Bale, que leva apenas três golos e duas assistências em 20 jogos oficiais.

Do lado do Manchester City, também há uma baixa de peso. Sergio Agüero está de fora das opções de Pep Guardiola, desde o final de junho, a contas com uma lesão no joelho. O avançado argentino fez 23 golos em 32 jogos esta época. Depois de ter perdido a hipótese de somar o tricampeonato inglês para o Liverpool, o Manchester City está agora 100% focado no troféu que falta no museu dos "citizens": uma Liga dos Campeões. O único título europeu consquistado pelo City foi em 1969/70, na altura, a Taça dos Clubes Vencedores de Taças (extinguida em 1999), subsituida pela Taça UEFA, rebatizada de Liga Europa.

Os vencedores das partidas entre Juventus x Lyon e Manchester City x Real Madrid irão defrontar-se nos quartos de final da Liga dos Campeões. No próximo sábado (08.08), Barcelona (1) x (1) Napoli e Bayern Munique (3) x (0) Chelsea disputam as últimas duas vagas nos quartos de final da prova milionária.