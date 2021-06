UE define data para oficializar missão militar em Moçambique

Embaixadores da União Europeia (UE) deram esta quarta-feira (30.06) luz verde à criação de uma missão militar em Moçambique para ajudar a treinar as suas forças armadas que lutam contra os jihadistas no norte do país, disseram os diplomatas.

Militares portugueses já estão a dar formação às tropas moçambicanas e constituirão cerca de metade da nova missão da UE. Um diplomata europeu à agência AFP que outros países, incluindo França, Itália, e Espanha, deverão fornecer pessoal para a missão.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do bloco de 27 nações deverão assinar formalmente a missão numa reunião a 12 de julho. A aprovação da missão de formação da UE vem na medida em que as potências regionais procuram também reforçar o seu apoio à luta de Moçambique para acabar com o terrorismo em Cabo Delgado.

Na semana passada, os 16 países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral aprovaram o destacamento de forças, uma vez que o governo moçambicano disse estar aberto a ter tropas estrangeiras no terreno para combater os jihadistas.

A UE tem várias outras missões de formação em África,incluindo no Mali, República Centro-Africana e Somália.