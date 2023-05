Ucrânia: Zelensky nega conquista de Bakhmut

Presidente ucraniano fala em testemunhas que asseguram que cidade não foi ocupada. No entanto, o Ministério da Defesa russo já informou oficialmente a sua conquista e Presidente Putin felicitou as suas tropas.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reafirmou, este domingo (21.05), durante uma conferência de imprensa, no final da cimeira do G7, que "Bakhmut não está ocupada pela Rússia".

O Presidente ucraniano disse que não podia partilhar informações exatas devido a táticas militares e que o mais grave seria as tropas ucranianas serem cercadas "se houvesse um erro tático em Bakhmut". Reafirmou que a Ucrânia tem tropas de apoio em Bakhmut e que testemunhas asseguram que a cidade "não está ocupada pela Federação Russa".

Ainda assim, Zelensky voltou a afirmar que a cidade está totalmente destruída após oito meses de combates.

"Posso dizer honestamente que as imagens de Hiroxima destruída me fazem lembrar Bakhmut. Não resta absolutamente nada vivo, todos os edifícios estão destruídos (...), destruição absoluta e total", disse.

Também em declarações este domingo (21.05), o comandante das forças terrestres ucranianas, Oleksandre Syrsky, admitiu que as suas tropas apenas controlam uma parte "insignificante" de Bakhmut.

A conquista total de Bakhmut foi anunciada, no sábado, pelo chefe do grupo paramilitar russo Wagner Foto: RIA Novosti/SNA/IMAGO

"Apesar de controlarmos agora apenas uma parte insignificante de Bakhmut, a importância da sua defesa mantém-se. Isto dá-nos a oportunidade de entrar na cidade se a situação mudar, o que certamente acontecerá", afirmou numa publicação na rede social Telegram.

Reiterando que prossegue o "avanço pelos flancos nos arredores de Bakhmut" e que os militares se "aproximam da captura da cidade num cerco tático", o comandante acrescentou que Kiev mantém a defesa da cidade.

A informação hoje divulgada pelo Ministério do Interior ucraniano anuncia a retirada de dez pessoas, incluindo um adolescente, de Bakhmut.

Ainda segundo o ministério, "a operação de salvamento foi difícil, decorrendo por entre minas e sob fogo dos ocupantes".

"Se o inferno existe, está em Bakhmut", declarou um dos habitantes retirados, citado pelo ministério ucraniano.

Putin felicita tropas russas

A conquista total de Bakhmut foi anunciada, no sábado, pelo chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigojin, e confirmada posteriormente pelo Ministério da Defesa da Rússia.

Já este domingo (21.05), o Presidente russo, Vladimir Putin, felicitou o grupo de mercenários Wagner e o Exército russo pelo fim da operação na cidade ucraniana.

"Vladimir Putin felicita o grupo Wagner, assim como todas as unidades do Exército da Rússia que lhes ofereceram o apoio necessário, para efeitos da operação de libertação de Artyomovsk (Bakhmut)", indicou o serviço de imprensa do Kremlin.

Segundo a Presidência russa, "todos os militares que se destacaram (na operação) serão condecorados”.