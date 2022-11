Ucrânia: Zelensky denuncia "mais de 400 crimes de guerra" em Kherson

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse este domingo (13.11) que o exército russo fez "as mesmas atrocidades" em Kherson que em outras regiões do país durante a sua ocupação, e afirmou que já foram documentados "mais de 400 crimes de guerra russos".

Zelensky disse, na habitual intervenção diária na televisão, que o exército russo "deixou para trás as mesmas atrocidades que em outras regiões onde conseguiu entrar" e que "os investigadores já documentaram mais de 400 crimes de guerra russos e estão a ser encontrados corpos de civis e soldados".

"Vamos encontrar e levar à justiça todos os assassinos. Sem dúvida", garantiu.

Zelensky referiu igualmente que os combates na região de Donetsk são tão intensos quanto nos dias anteriores. "O nível de ataques russos não está a diminuir", sublinhou.

Ucranianos celebraram a saída das tropas russas de Kherson

Crimes de guerra

Moscovo anunciou a retirada da cidade de Kherson na última quarta-feira (09.11). A retirada representa um grande revés para a Rússia, pois era a única capital regional que tinha capturado desde o início da sua invasão da Ucrânia, em fevereiro.

Vários líderes ocidentais acusaram a Rússia de cometer crimes de guerra depois de verificar a destruição após a retirada das forças de Moscovo. Oficiais ucranianos também relataram ter encontrado valas comuns nessas regiões.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) está atualmente a sondar potenciais crimes de guerra conduzidos pelas forças russas na Ucrânia.

Restaurar infraestruturas em Kherson

As autoridades da cidade de Kherson estavam a trabalhar no domingo para restaurar as infraestruturas críticas depois de Moscovo ter anunciado a retirada das suas tropas da cidade.

Rasto de destruição deixado pelos russos em Kherson

Volodymyr Zelensky adiantou que as autoridades ucranianas estão a recuperar as comunicações, a Internet e a televisão, e estão a fazer "todo o possível para restabelecer as capacidades técnicas normais de fornecimento de eletricidade e água, o mais rapidamente possível", acrescentou.

"A região de Kherson ainda é muito perigosa. Em primeiro lugar, existem minas. Infelizmente, um dos nossos sapadores foi morto e outros quatro ficaram feridos enquanto limpavam as minas", advertiu ainda o Presidente ucraniano.

De acordo com o chefe dos caminhos-de-ferro estatais ucranianos, os serviços de comboio para Kherson deveriam ser retomados esta semana, mas outro funcionário regional, Yuriy Sobolevskyy, disse à TV ucraniana que a situação humanitária "continua a ser muito difícil".

"A maioria das casas não tem eletricidade, água e enfrentam problemas com o abastecimento de gás", disse Sobolevskyy.