Ucrânia: Uma guerra ainda sem fim à vista

Duas semanas após o início da invasão russa à Ucrânia, a ONU contabiliza 2 milhões de refugiados e várias mortes no pior conflito em solo europeu desde a II Guerra Mundial. Enquanto países ocidentais impõem embargos, em África surgem novas movimentações. Acompanhe as últimas notícias sobre o conflito Rússia-Ucrânia, e as negociações de hoje na Turquia, neste direto para a TVZimbo.