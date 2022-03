NOTÍCIAS

Ucrânia: Restaurante sofisticado oferece almoço gratuito a refugiados

A ofensiva russa obrigou milhões de ucranianos a fugir. Muitos dos que chegam com fome à cidade de Lviv, no oeste do país, são recebidos com uma boa surpresa por um dos melhores cozinheiros da Ucrânia.