MEDIATECA

Ucrânia: Presidente em exercício da UA, encontra-se com Vladimir Putin

O chefe do Estado do Senegal e presidente em exercício da União Africana, Macky Sall, chega hoje à Rússia, onde esta sexta-feira irá manter conversações com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, sobre a Ucrânia e a crise de cereais em África.