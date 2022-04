Ucrânia: Situação em Borodianka "muito pior" do que em Busha

PR ucraniano diz que a situação em Borodianka é "muito pior" do que em Busha. E há novos ataques no país, com pelo menos 35 mortos e 100 feridos, um dia após a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU.