Ucrânia: O que significa a retirada russa de Kherson?

A Rússia anunciou que as suas tropas vão deixar a cidade de Kherson, no sul da Ucrânia. Mas o Governo ucraniano ainda não vê sinais de retirada dos soldados russos e acredita que esta seja uma estratégia de guerra. Será este passo de Moscovo em direção à paz ou à uma nova escalada do conflito?