Ucrânia: Maior central nuclear da Europa em chamas

Um funcionário do governo ucraniano disse à Associated Press que níveis elevados de radiação foram detetados perto do local da central nuclear de Zaporíjia, a maior da Europa, sob ataque das forças russas. Informação que mais tarde viria a ser desmentida pela Agência Internacional de Energia Atómica.

De acordo com um porta-voz da central nuclear, deflagrou um incêndio depois do ataque ao local.

A existência de um incêndio foi confirmada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba.

"O exército russo está a disparar de todos os lados contra a central nuclear de Zaporíjia, a maior central nuclear da Europa. O fogo já começou. Se explodir, será 10 vezes maior do que Chernobyl! Os russos devem cessar imediatamente o fogo, permitir a entrada dos bombeiros e estabelecer uma zona de segurança!", lê-se na mensagem partilhada por Dmytro Kuleba, na rede social Twitter.

Segurança restabelecida

Citados pela Reuters, os Serviços de Emergência ucranianos anunciaram que o incêndio na central nuclear de Zaporizhzhia aconteceu fora do perímetro dos seis reatores e estes não foram afetados.

Entretanto, as autoridades ucranianas garantiram que a segurança do centro nuclear foi restabelecida e está garantida. Apenas um edifício e um laboratório foram afetados pelo fogo.

A central, que fica na cidade de Enerhodar, no sul da Ucrânia, é uma das maiores do mundo e é responsável por produzir cerca de um quarto da energia do país.

"Terror nuclear"

Funcionários da central nuclear de Zaporíjia (arquivo)

O Presidente da Ucrânia acusou Moscovo de recorrer ao "terror nuclear" e de "querer repetir" a catástrofe de Chernobyl, com o bombardeamento de uma central nuclear no centro do país.

"Alertamos todo o mundo para o facto de que nenhum outro país além da Rússia alguma vez disparou contra centrais nucleares. Esta é a primeira vez na nossa história, a primeira vez na história da Humanidade. Este Estado terrorista recorreu agora ao terror nuclear", afirmou Volodymyr Zelensky, num vídeo difundido pela presidência ucraniana.

"A Ucrânia conta 15 reatores nucleares. Se ocorrer uma explosão, é o fim de tudo. O fim da Europa. É a evacuação da Europa", advertiu.

Para o Presidente ucraniano, "apenas uma ação europeia imediata pode travar as tropas russas. É preciso impedir a morte da Europa num desastre nuclear".

"Segurança de toda a Europa"

Johnson promete convocar reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU "nas próximas horas"

O primeiro-ministro britânico acusou o Presidente russo de "ameaçar diretamente a segurança de toda a Europa", na sequência do bombardeamento à central nuclear pelas forças russas.

Boris Johnson disse que as ações de Vladimir Putin eram irresponsáveis, de acordo com um comunicado divulgado depois de uma conversa telefónica com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

O primeiro-ministro do Reino Unido prometeu convocar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU “nas próximas horas”.

Acesso a orgãos de comunicação restrito

Os sites do Facebook e vários meios de comunicação independentes - incluindo a DW e o serviço em russo da BBC - não puderam ser acessados ​​na Rússia na noite desta sexta-feira, segundo a organização não governamental GlobalCheck e a agência de notícias AFP. As media russos só pode usar informações oficiais das autoridades russas e termos como "ataque" ou "invasão" são proibidos.

Em atualização