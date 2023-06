Ucrânia: Grupo Wagner descreve dados russos como "fantasias"

Líder do grupo Wagner descreve como "fantasias" os balanços das perdas ucranianas reivindicadas pela Rússia, que diz ter repelido grandes ofensivas. Entretanto, Kiev acusa Moscovo de atacar uma barragem no sul do país.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter repelido duas "ofensivas em grande escala" da Ucrânia, no domingo e na segunda-feira, na região ocupada de Donbass, no leste da Ucrânia, e ter matado "mais de 1.500 soldados ucranianos" e destruído "28 tanques".

"São apenas fantasias", disse Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, numa mensagem publicada na plataforma Telegram esta terça-feira (06.06).

Matar 1.500 soldados num dia é "um grande massacre", disse o chefe de Wagner, troçando do porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov.

"Na verdade, por que não somar todos os números dados por Konashenkov? Acho que já destruímos todo o planeta Terra cinco vezes", acrescentou.

Ucranianos tentam retomar o controlo de Bakhmut Foto: ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images

"Ações ofensivas" da Ucrânia

A Ucrânia confirmou na segunda-feira estar a conduzir "ações ofensivas" em diversos setores da frente de combate e reivindicou avanços perto da devastada cidade de Bakhmut (leste), relativizando, porém, a escala dos ataques que Moscovo disse ter repelido.

As informações divulgadas pelas duas partes sobre o curso da guerra não podem ser verificadas de imediato por fontes independentes.

Desde há meses que Kiev prepara uma contraofensiva em larga escala para recuperar territórios controlados pelas forças russas e pelas milícias separatistas russófonas na região do Donbass. No entanto, as autoridades ucranianas preveniram que não vão divulgar os planos ou a data das operações.

Destruição de barragem

Entretanto, as autoridades ucranianas acusaram esta terça-feira as tropas russas de fazerem explodir a barragem da central hidroelétrica de Kakhovka e pediram aos residentes nas zonas junto ao rio Dnipro, no sul da Ucrânia, que abandonem as habitações.

O Comando Sul das Forças Armadas ucranianas avançou a destruição da infraestrutura, a 60 quilómetros da cidade de Kherson, e indicou que está a investigar a extensão dos danos, bem como a velocidade e a quantidade de água que deverá afetar as áreas vizinhas.

"A destruição da barragem da usina hidrelétrica de Kakhovka apenas confirma para o mundo inteiro que eles devem ser expulsos de todos os cantos da terra ucraniana", disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

"Nem um único metro deve ser deixado para eles, porque eles usam cada metro para o terror", acrescentou numa publicação no Twitter.

Na segunda-feira, Zelensky elogiou as tropas pelos avanços reivindicados perto da cidade devastada de Bakhmut, enquanto a Rússia disse que havia repelido um ataque em grande escala.

Zelenskyysaudou o que ele chamou de "as notícias que estávamos esperando" durante seu discurso noturno em vídeo para o povo ucraniano.