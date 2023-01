Ucrânia: Moscovo insiste em cessar-fogo

O ministério da defesa russo insistiu, este sábado (07.01), em comunicado, que o seu exército está a cumprir o cessar-fogo na Ucrânia para assinalar o Natal ortodoxo. Isto apesar dos ataques provenientes das tropas de Kiev, diz.

"Apesar do fogo de artilharia das forças armadas ucranianas em áreas povoadas e posições russas, a aplicação do cessar-fogo anunciado será continuado pelas tropas russas", lê-se no documento que acrescenta, no entanto, que nas últimas 24 horas as forças russas repeliram uma série de ataques do exército ucraniano no leste da Ucrânia.

O porta-voz do exército russo, general Igor Konashenkov, em conferência de imprensa divulgada pela agência noticiosa Interfax, reiterou também hoje que a Rússia está a cumprir o cessar-fogo unilateral decretado pelo Presidente Vladimir Putin, e acusou as forças ucranianas de continuarem com as operações militares.

"As forças russas têm cumprido o cessar-fogo ao longo de toda a linha de contacto", disse o porta-voz do exército russo.

Jornalistas da AFP na cidade de Chasiv Yar, a sul da cidade de Bakhmut, afirmam ter ouvido durante a manhã deste sábado fortes disparos.

Nas últimas horas, as duas partes acusaram-se mutuamente de realizarem ataques, embora a Ucrânia não tenha esclarecido se as suas tropas iriam suspender os combates durante a trégua anunciada por Putin.

A Ucrânia considera que a declaração do cessar-fogo, que entrou em vigor esta sexta-feira, não passa de uma manobra do Kremlin para ganhar tempo, e já denunciou pelo menos um ataque russo contra as suas forças, apesar do cessar das hostilidades.

Zelensky em busca de apoios nos EUA To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

O governador da região de Sumi, Dimitro Jivitski, escreveu na rede social Telegram que as forças armadas russas atacaram a cidade de Shaliginsk em duas ocasiões ao longo do dia na sexta-feira, embora tenha descartado a possibilidade de haver vítimas.

Reações

Numa conversa telefónica com o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, condenou os ataques russos.

"Estes ataques são uma contradição ao cessar-fogo unilateral anunciado pelo Presidente Vladimir Putin", disse.

Também os Estados Unidos consideraram que os ataques realizados, esta sexta-feira, pelas forças russas no leste da Ucrânia mostraram o cinismo do Vladimir Putin.

"Penso que a validade dessa avaliação foi confirmada, dado o que vimos durante todo o dia", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, ao recordar que já tinha qualificado o anúncio de Moscovo como cinismo na quinta-feira.

"A nossa preocupação é que Moscovo use qualquer paragem na luta para se reequipar, reagrupar e finalmente atacar novamente com mais vingança, brutalidade e mesmo letalidade", acrescentou.

Zelensky agradece aos EUA

Num discurso efetuado esta sexta-feira à noite, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu aos Estados Unidos da América (EUA) o envio de veículos blindados Bradley no último pacote de ajuda militar, sublinhando que são "exatamente o que é necessário" para o combate contra as forças russas.

"Pela primeira vez, vamos ter veículos blindados Bradley - é exatamente isto que é necessário. Novas armas e munições, incluindo as de alta precisão, novos foguetes.

É oportuno e forte", declarou o chefe de Estado ucraniano, enaltecendo o homólogo americano, Joe Biden, bem como os membros do Congresso e "todos os americanos que apreciam a liberdade e que sabem que vale a pena proteger a liberdade".