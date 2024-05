Ucrânia: Conferência na Alemanha vai discutir ajuda urgente

O ataque a uma loja de materiais de construção, num bairro residencial da cidade de Kharkiv, no final de maio, é bastante simbólico: a Rússia está a cortar pela raiz qualquer esperança de reconstrução. O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano publicou na rede social X imagens da loja destruída, onde a população e os comerciantes se abasteciam de materiais para reconstruir casas e pequenas empresas danificadas.

No entanto, o Governo alemão continua a tentar dar esperança de reconstrução ao povo ucraniano. Desde o ano passado que os negociadores de Berlim e de Kiev estão a preparar a "Conferência de Recuperação da Ucrânia 2024", que terá lugar na capital alemã nos dias 11 e 12 de junho. Espera-se a presença de, pelo menos, 1.500 convidados da Ucrânia e dos países que apoiam Kiev.

No entanto, com o bombardeamento em massa de infraestruturas civis, incluindo centrais eléctricas e térmicas, pelas bombas russas desde o início de março, o fosso entre as ambições da conferência na Alemanha e aquilo de que a Ucrânia já necessita como ajuda de emergência rápida está a aumentar.

Ajuda para o abastecimento energético da Ucrânia

Atualmente, a Ucrânia só pode "reagir à destruição", afirma o especialista em economia, Robert Kirchner, em entrevista à DW. Kirchner trabalha na Ucrânia há 15 anos com a agência de consultoria Berlin Economics, inclusive em nome do Governo alemão. É o mais conhecido conselheiro económico da Alemanha para a Ucrânia.

"O que devemos fazer neste momento é ajudar a Ucrânia a manter o fornecimento de energia, as infraestruturas críticas e, ao mesmo tempo, garantir que a economia funcione o melhor possível", diz Kirchner, ressalntando que a atenção deve centrar-se no setor da energia.

Robert Kirchner: "Os trabalhos preparatórios para uma reconstrução e em grande escala devem começar agora" Foto: Berlin Economics

A Rússia destruiu atualmente 90% das "capacidades de produção de combustíveis fósseis" da empresa de energia DETEK, anunciou recentemente a empresa detida pelo multimilionário ucraniano Rinat Akhmetov. Só as centrais elétricas da DETEK cobrem 40% do abastecimento de eletricidade da Ucrânia.

Ucrânia deve dar prioridade ao fornecimento de eletricidade

Ao mesmo tempo, prosseguem os ataques russos com bombas e drones na Ucrânia. Pouco antes do ataque à loja de materiais de construção em Kharkiv, que causou a morte de pelo menos 14 pessoas, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realizou uma reunião na cidade "para preparar o período de outono/inverno".

Após um curto período de funcionamento normal no final de 2023, a Ucrânia terá de voltar a organizar o fornecimento de energia eléctrica e, mais uma vez, será uma questão de decidir quem vai receber eletricidade e a que horas. "As instalações de infraestruturas críticas, os hospitais, as empresas militares e as empresas que realizam tarefas de mobilização terão prioridade no fornecimento de eletricidade", declarou o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, após a reunião em Kharkiv.

Perspetivas catastróficas para o inverno

O especialista ucraniano Kirchner receia que seja difícil reparar a infraestrutura que garantia o aquecimento das casas ucranianas. Kirchner salienta que as centrais térmicas do período anterior à independência da União Soviética desempenham um papel importante nas principais cidades da Ucrânia.

Ucrânia: O inverno é a nova "arma de guerra" da Rússia? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Provavelmente, teremos problemas com o fornecimento de calor no inverno, porque uma parte significativa desta infraestrutura foi destruída", diz Kirchner. "Não nos apercebemos disso agora, ou não nos incomoda no verão. Mas pode tornar-se um problema enorme no inverno. E se isto não for resolvido, podemos ter de lidar com novos movimentos de refugiados".

Durante a recente ofensiva russa a nordeste de Kharkiv, mais de 11.000 ucranianos foram obrigados a fugir para salvar as suas vidas. Imagens de satélite mostram dezenas de cadáveres nas ruas das aldeias das zonas recentemente conquistadas pelos soldados russos.

"Não queremos imaginar o que aconteceria se o sistema de esgoto de uma grande cidade entrasse em colapso. É preciso preparar planos de emergência", diz Kirchner, especialista em economia e energia, nas vésperas da conferência de reconstrução em Berlim.

"Iniciativa de mão de obra qualificada"

Durante os dois dias em Berlim, os organizadores alemães esperam, de facto, definir as grandes linhas para a reconstrução da Ucrânia além do esperado fim da guerra. Sob o título "Dimensões humanas", a tónica será colocada na "elevação social e capital humano para o futuro da Ucrânia".

A questão da mobilização de capital privado para a reconstrução é também uma das principais prioridades da ministra alemã da Ajuda ao Desenvolvimento, Svenja Schulze, cujo ministério está a organizar a conferência juntamente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão. Svenja Schulze é a favor de "uma iniciativa de peritos internacionais para a Ucrânia".

"Não se pode destruir o conhecimento de como reconstruir as redes elétricas", disse Schulze, referindo-se aos ataques incessantes da Rússia às infraestruturas civis.

Alemanha reforça arsenal de guerra da Ucrânia To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sem respostas à iniciativa alemã Patriot

Durante a conferência preparatória sobre formação de especialistas em Berlim, o embaixador ucraniano Oleksii Makeiev também pediu urgentemente mais sistemas de defesa aérea às 50 nações apoiantes lideradas pelos EUA. Makeiev afirmou que o seu país precisa de "pelo menos sete novos sistemas Patriot".

As infraestruturas que são protegidas com sucesso pelos sistemas de defesa aérea ocidentais não precisam de ser reconstruídas. No entanto, é precisamente neste ponto que há meses existe um obstáculo entre Kiev e as nações ocidentais que a apoiam.

A ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, e o ministro da Defesa, Boris Pistorius, apelaram conjuntamente aos parceiros da NATO para que enviassem mais sistemas de defesa aérea para a Ucrânia, a fim de proteger outras grandes cidades, como Kharkiv. A Alemanha foi a primeira a enviar mais um sistema Patriot. Desde então, porém, tem havido silêncio.

Infraestruturas elétricas ucranianas são alvo da Rússia desde o começo da guerra, há dois anos Foto: Kostiantyn Liberov/AP Photo/picture alliance

Os custos de reconstrução estão a aumentar diariamente

Pouco antes do ataque russo à zona residencial de Kharkiv, o ministro alemão da Defesa parece quase não saber o que dizer sobre o assunto. À margem de uma visita à Letónia, país da NATO que faz fronteira com a Rússia, um jornalista perguntou porque é que outros países da Europa ainda estão à espera de ajudar a Ucrânia com mais defesa aérea. "Não faço ideia", disse Pistorius, "não faço ideia porque é que todos estão a hesitar".

Assim, a grande conferência de reconstrução da Ucrânia, em junho, será provavelmente ofuscada pela verdadeira questão: Como é que a Ucrânia se deve defender com sucesso dos ataques aéreos da Rússia? Para o consultor e economista ucraniano Robert Kirchner, uma coisa é certa: "Os ataques vão continuar, a destruição vai continuar. Isto significa que os custos de reconstrução estão a ficar cada vez mais elevados, mesmo neste momento".