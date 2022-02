Ucrânia concorda com conversações de paz com a Rússia

A Ucrânia disse hoje (27.2) estar pronta a negociar com Moscovo e estava a enviar os seus representantes para a fronteira da Bielorrússia. As conversações seriam as primeiras a realizar-se desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Os colaboradores de Zelenskyy disseram que as conversações seriam realizadas "sem condições prévias".

"Acordámos que a delegação ucraniana se reuniria com a delegação russa sem condições prévias na fronteira Ucrânia-Bielorrússia, perto do rio Pripyat", disse Zelenskyy numa declaração.

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz.

Chanceler da Alemanha

Neste domingo (27.2), o chanceler alemão Olaf Scholz anunciou gastos massivos com a Defesa neste domingo (27.2) que, segundo ele, implicará o compromisso chave de pelo menos 2% do PIB da Alemanha; à medida que o conflito na Ucrânia obriga Berlim a repensar sua política externa.

"Estamos vivendo uma nova era", disse Scholz aos legisladores numa sessão do Parlamento do Bundestag em Berlim, referindo-se à invasão russa da Ucrânia.

Ele disse que o exército alemão receberia investimentos para projetos de armamento do orçamento do Governo federal.

A Alemanha "de agora em diante - ano após ano - investirá mais de 2% do orçamento do seu Produto Interno Bruto (PIB) em nossa Defesa", acrescentou Scholz, abordando um longo pomo de discórdia entre Berlim e Washington.

O discurso de Scholz veio quando o Ministério dos Transportes da Alemanha confirmou que o país fecharia seu espaço aéreo aos vôos russos a partir de 14:00 (UTC - Tempo Universal Coordenado), para os próximos três meses. Isto segue anúncios similares de várias nações europeias.

Reação russa

Em reação às sanções impostas por países ocidentais e pela NATO, o Presidente Vladimir Putin ordenou no início da tarde de hoje as forças de dissuasão nucleares russas a serem colocadas em alerta máximo neste domingo (27.2), em meio a tensões com o Ocidente, sobre a sua invasão da Ucrânia.

Falando numa reunião com os seus altos funcionários, Putin afirmou que as principais potências da NATO tinham feito "declarações agressivas" juntamente com o Ocidente, impondo duras sanções financeiras contra a Rússia, incluindo o próprio Presidente.

O alerta significa que Putin ordenou que as armas nucleares russas fossem preparadas para uma maior prontidão de lançamento, disse ao ministro da defesa russo e ao chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, para colocar as forças de dissuasão nuclear num "regime especial de dever de combate".

"Os países ocidentais não só estão a tomar medidas hostis contra o nosso país na esfera económica, como também altos funcionários dos principais membros da NATO fizeram declarações agressivas em relação ao nosso país", disse Putin em comentários televisivos.

O líder russo ameaçou esta semana retaliar severamente contra quaisquer nações que tenham intervindo directamente no conflito em Ucrânia. Agora, a sua ordem levantou a ameaça de que as tensões com o Ocidente se sobrepusessem a invasão na Ucrânia poderia levar à utilização de armas nucleares.

Nestes quatro dias invasão da Ucrânia pela Rússia, o Exército ucraniano contabilzou a baixa de pelo menos 4.300 soldados russos.

Quatro dias de invasão da Ucrânia

Segundo Kiev, nestes quatro dias invasão da Ucrânia pela Rússia, o Exército ucraniano matou mais de 4.300 soldados russos e fez prisioneiros cerca de 200. Moscovo não divulgou nenhum dado sobre as perdas sofridas desde o início da ofensiva, na madrugada da quinta-feira (24/02).

As autoridades ucranianas lançaram hoje um website em que os próximos de soldados russos mortos nas manobras de invasão da Ucrânia podem conhecer o destino dos militares, uma vez que a Rússia não divulga suas perdas.

Até o momento, a ONU contabilizou 368 mil refugiados ucranianos nos países vizinhos. Protestos são previstos em várias cidades, incluindo-se Berlim.

Segundo avançaram agências de notícias, a Ucrânia levará a Rússia ao Tribunal Internacional de Justiça.

Na tarde de hoje, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy concordou iniciar conversações de paz com a Rússia, disse seu gabinete

(Última atualização 14:13 UTC - Tempo Universal Cooerdenado)