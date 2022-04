MEDIATECA

Ucrânia: Chanceler alemão sob pressão para mais apoio militar

Olaf Scholz está a ser alvo de críticas dentro e fora do país pela aparente relutância no envio de armamento para a Ucrânia. Enquanto isso, a Rússia intensifica a ofensiva no terreno e o Presidente Vladimir Putin diz que as forças de Moscovo alcançaram com "êxito" o controlo da cidade portuária de Mariupol.