Ucrânia: Biden e Zelensky irão debater tensão na fronteira

No domingo (02.01) Presidente norte-americano, Joe Biden, "reafirmará o apoio norte-americano à independência e integridade territorial da Ucrânia", disse um responsável da Casa Branca.

O chefe de Estado norte-americano "vai abordar o destacamento militar russo nas fronteiras da Ucrânia e rever os preparativos para as próximas reuniões diplomáticas destinadas a diminuir a tensão na região", acrescentou o mesmo responsável.

O Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky disse, numa mensagem na rede social Twitter, que estava impaciente para discutir com Biden "os meios de coordenar" ações no "interesse da paz na Ucrânia e da segurança na Europa".

Além disso, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, anunciou que falou hoje ao telefone com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.

Também numa mensagem, publicada no Twitter, o chefe da diplomacia dos EUA pediu à Rússia que "participe seriamente" nas negociações que visam diminuir as tensões em torno da Ucrânia.

Kiev e os seus aliados ocidentais acusam Moscovo de ter concentrado dezenas de milhares de soldados junto das suas fronteiras em antecipação a uma possível invasão.

A NATO está "unida" e "pronta para o diálogo", disse no Twitter Jens Stoltenberg.

Putin (à esq.) e Biden (à dir.)

Negociações em Genebra

Os EUA e a Rússia devem manter conversações sobre a Ucrânia nos dias 10 e 11 de janeiro em Genebra.

As delegações dos dois países deverão ser lideradas, respetivamente, pela secretária de Estado Adjunta dos EUA, Wendy Sherman, e pelo homólogo russo, Sergei Riabkov.

No dia 12 de janeiro está prevista uma reunião bilateral entre a Rússia e a NATO e, no dia seguinte, está agendada uma reunião no âmbito da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

Os Estados Unidos, acusados com frequência de abordarem questões internacionais sem considerarem as posições dos seus aliados ocidentais, insistem precisamente numa coordenação estreita com os europeus e os ucranianos.

Tensão na fronteira

Mais de 100.000 soldados russos estarão concentrados perto das fronteiras da Ucrânia, da qual a Rússia já anexou parte do território, a península da Crimeia, em 2014.

Moscovo nega qualquer intenção bélica e diz ter sido ameaçada por "provocações" de Kiev e da NATO, tendo apresentado, no início de dezembro, propostas exigindo que a Aliança Atlântica renuncie a vir a admitir a Ucrânia e outros países da área de influência soviética como membros e retire os seus destacamentos militares na Europa Central e Oriental.

A Rússia também é considerada pelo Ocidente como mentora dos separatistas pró-russos envolvidos no conflito que há quase oito anos persiste no leste da Ucrânia.

Volodymyr Zelensky em conversa com Joe Biden no início do mês

Joe Biden ameaçou Vladimir Putin com uma resposta firme a qualquer invasão russa na Ucrânia, na conversa telefónica que mantiveram na quinta-feira (30.12), durante a qual o Presidente russo disse que a imposição de novas sanções contra Moscovo seria "um erro colossal".

Após esta conversa telefónica de cerca de 50 minutos de contornos tensos - a segunda em menos de um mês - os dois líderes ainda assim elogiaram a via diplomática para sair da crise.

Soldado ucraniano morto em confronto

O exército ucraniano anunciou hoje a morte de um dos seus soldados, na sequência de confrontos com separatistas pró-russos no leste do país e num contexto de fortes tensões com Moscovo nas últimas semanas.

"Um soldado foi mortalmente atingido", adiantou o exército da Ucrânia em comunicado, acusando os separatistas de realizar três ataques nas últimas 24 horas.

Esta é a primeira morte de um militar desde o novo cessar-fogo estabelecido no mês passado para um conflito que já matou mais de 13 mil pessoas desde 2014, adiantou a agência France-Presse.

As relações entre a Ucrânia e a Rússia vivem atualmente um pico de tensão.