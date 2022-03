Ucrânia: Ataque russo à torre de televisão em Kiev faz mortos

- Ataque russo à torre de televisão em Kiev deixa pelo menos cinco mortos

- Rússia avisa sobre ataques em Kiev e pede a moradores que saiam de casa

- O Presidente ucraniano apela ao Parlamento da UE

- O Chanceler alemão Scholz espera uma nova escalada de violência

- Comboio militar russo dirige-se para Kiev

- A Ucrânia acusa Moscovo de crimes de guerra

- Lutas e ataques em várias regiões da Ucrânia

Tropas russas avançaram nesta terça-feira (01.03) para a capital da Ucrânia, onde já há relatos de bombardeamentos e mortes. Uma torre de televisão em Kiev foi atingida por um ataque russo, de acordo com fontes ucranianas. Também a transmissão de programas de televisão foi interrompida "durante um certo período de tempo", de acordo com o Ministério do Interior ucraniano. No entanto, a estrutura da torre de televisão no centro de Kiev permaneceu intacta.

No sexto dia da invasão russa da Ucrânia, um ataque aéreo sobre a praça central de Kharkiv, cidade de 1,4 milhões de pessoas, perto da fronteira com a Rússia, atingiu a sede da administração regional, disse o governador Oleg Sinegubov num vídeo no Telegram que mostra a explosão.

Volodimir Zelenski durante a sessão do Parlamento Europeu sobre a crise na Ucrânia nesta terça-feira (01.03)

Hoje, mais cedo, num discurso à União Europeia (UE), o Presidente ucranianao afirmou que os ucranianos estão a lutar pelos seus direitos, "pela nossa liberdade, pelas nossas vidas", disse Volodimir Zelenski no seu apelo urgente. "Estamos a lutar pela nossa sobrevivência, e essa é a maior motivação. Mas também queremos ser membros iguais na Europa". Os ucranianos tinham provado que eram europeus, disse ele.

"Prove que está do nosso lado", exortou ao Parlamento Europeu na tarde desta terça-feira (01.03), através de uma ligação vídeo. "Provem que não nos estão a abandonar, provem que são realmente europeus!"

O Parlamento Europeu aprovou hoje, com voto contra do PCP, uma resolução a pedir às instituições da União Europeia (UE) esforços para reconhecer a Ucrânia como candidata à adesão ao bloco comunitário e para sancionar mais severamente a Rússia.

Em causa está uma resolução aprovada na sessão plenária extraordinária da assembleia europeia de hoje, em Bruxelas, com 637 votos a favor, 13 contra e 26 abstenções, na qual o Parlamento "apela às instituições da União para que desenvolvam esforços no sentido de conceder à Ucrânia o estatuto de país candidato à adesão à UE".

(Em atualização)